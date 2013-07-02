Иванишвили рассказал, почему не хочет быть президентом Грузии

"Я решил уйти из политики вскоре после завершения президентских выборов. Поэтому я не баллотируюсь в президенты, однако, есть и другая причина - по конституции пост премьера гораздо важнее, чем президентский", - заявил Иванишвили в интервью Deutsche Welle, сообщает Грузия-Онлайн.

По теме: Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили

Иванишвили также оценил кандидата от своей коалиции "Грузинская мечта" на пост президента, назвав его опытным, образованным, креативным и командным игроком.

"Что касается кандидатуры Георгий Маргвелашвили, он имеет все качества, необходимые для достойного президентства. Он образованный, опытный, хороший менеджер, креативный, хороший друг и командный игрок, любит свою страну и эта должность не будет для него прихотью. Для меня также важно, что в отличие от других, после истечения срока полномочий Маргвелашвили не будет цепляться за кресло. Думаю, в оставшиеся до президентских выборов несколько месяцев общество его хорошо узнает. Кроме того, Маргвелашвили поможет и популярность нашей коалиции", - заявил Иванишвили.