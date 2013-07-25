В Сирии похитили польского фотографа

Министр иностранных дел Польши распорядился создать специальную группу для расследования обстоятельств произошедшего и поисков пропавшего фотографа. В нее войдут польские дипломаты, работающие в странах Ближнего Востока.

По словам представителей МИД, ситуация осложняется тем, что Судер не сообщил властям о намерении поехать в Сирию. Польские власти последние два года не рекомендуют своим гражданам посещать эту страну.

Reuters со ссылкой на сирийских оппозиционных активистов сообщает, что Судера похитили боевики-исламисты. Его забрали из редакции оппозиционного СМИ, расположенной в городе Саракиб, который контролируют повстанцы. Нападавшие также избили сотрудника редакции и похитили оттуда деньги и компьютеры.

Судер приехал в Сирию один по заданию польского фотоагентства Studio Melon.

По оценкам Комитета по защите журналистов, на сегодня Сирия - самое опасное в мире местом для представителей этой профессии, замечает Лента.ру. За 2012 год в стране были убиты 39 и похищен 21 работник СМИ.