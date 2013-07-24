ООН основала Всемирный день туалета

"Каждый третий человек (на Земле) не имеет элементарного туалета", - заявил по этому поводу заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон. По его словам, почти две тысячи детей умирают каждый день от кишечных инфекций, которые можно предотвратить санитарными методами, передает РИА Новости.

"Недостаток санитарии и водоснабжения приносит экономические потери на 260 миллиардов долларов ежегодно", - сказал Элиассон.

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Инициатива учреждения дня туалета принадлежит Сингапуру. Временный поверенный в дела этой страны при ООН Марк Нэо выразил надежду на то, что эта инициатива "будет поддержана на местном, национальном, государственном и международном уровнях всеми заинтересованными сторонами в соответствии с их приоритетами, нуждами и специфическими обстоятельствами". Нэо напомнил, что сингапурский предприниматель Джек Сим, прозванный "Мистером Туалетом", основал в 2001 году Всемирную туалетную организацию, в нее входят уже 534 участника из 86 стран мира.