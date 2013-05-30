В Украине почти все уборные Евро-2012 прекратили работу (видео)

Частного инвестора, который выиграл конкурс, этот бизнес больше не интересует. В других городах, которые принимали футбольный праздник, ситуация похожая. 35 зеленых вагончиков с надписью "Здесь сервис" до сих пор красуются в центре Киева. Но сервиса здесь больше нет. Все установленные к Евро-2012 общественные уборные сейчас заперты, сообщает ТСН.

Туалеты не будут демонтировать, они стационарные и подключены к городским коммуникациям. Но частный инвестор, выигравший конкурс и который установил кабинки, заниматься туалетным бизнесом больше не хочет. Теперь к туалетам на Крещатике подсоединили автоматы с газированной водой. Во Львове уборные тоже сняли и отправили на склад. В Харькове достижения цивилизации разобрали сразу после чемпионата.