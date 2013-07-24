Миграционная служба взяла у Сноудена отпечатки пальцев - адвокат
21:15, 24 июля 2013Мир
1024 0
Экс-агент американских спецслужб Эдвард Сноуден, выдачи которого добиваются США, прошел процедуру дактилоскопии при обращении в Федеральную миграционную службу с просьбой предоставить временное убежище в РФ
Эдвард Сноуден
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерену.
Кучерена, который консультирует Сноудена, отметил, что дактилоскопия проводилась в его присутствии. "Согласно процедуре, он заполнил анкету, ответил на вопросы, откатал пальчики", - сказал адвокат. Однако он не уточнил, прошел ли Сноуден медосвидетельствование.
Напомним, сегодня, 24 июля, Федеральная миграционная служба РФ выдала экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену справку о рассмотрении прошения о предоставлении убежища, которая позволяет ему покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево" с разрешения погранслужбы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter