Миграционная служба взяла у Сноудена отпечатки пальцев - адвокат

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, члена Общественной палаты РФ Анатолия Кучерену.

Кучерена, который консультирует Сноудена, отметил, что дактилоскопия проводилась в его присутствии. "Согласно процедуре, он заполнил анкету, ответил на вопросы, откатал пальчики", - сказал адвокат. Однако он не уточнил, прошел ли Сноуден медосвидетельствование.

Напомним, сегодня, 24 июля, Федеральная миграционная служба РФ выдала экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену справку о рассмотрении прошения о предоставлении убежища, которая позволяет ему покинуть транзитную зону аэропорта "Шереметьево" с разрешения погранслужбы.