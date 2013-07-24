Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя сына
20:31, 24 июля 2013Мир
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Герцог и герцогиня Кембриджские назвали новорожденного принца Джордж Александр Луи.
Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили имя сына / Фото: Твиттер @OnTheRedCarpet
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Полное имя младенца - принц Джордж Александр Луи Кембриджский, отмечается в сообщении.
Напомним, ребенок Уильяма и Кейт занял третье место в очереди на британский престол - после деда - принца Чарльза, и отца - принца Уильяма. Принц Кембриджский стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы Второй.
Крещен новорожденный будет либо в конце нынешнего года, либо в начале 2014. Частная церемония пройдет в Букингемском дворце в узком семейном кругу, но официальные фотографии будут предоставлены прессе.
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