Принц Уильям и Кейт Миддлтон объявили имя сына

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Полное имя младенца - принц Джордж Александр Луи Кембриджский, отмечается в сообщении.

Напомним, ребенок Уильяма и Кейт занял третье место в очереди на британский престол - после деда - принца Чарльза, и отца - принца Уильяма. Принц Кембриджский стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы Второй.

Крещен новорожденный будет либо в конце нынешнего года, либо в начале 2014. Частная церемония пройдет в Букингемском дворце в узком семейном кругу, но официальные фотографии будут предоставлены прессе.