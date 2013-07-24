Королева Великобритании познакомилась с новорожденным правнуком

Об этом сообщает РИА «Новости».

22 июля у принца Уильяма и его супруги Кейт родился сын - будущий наследник престола. Елизавета II ранее заявила, что невероятно рада рождению правнука. Она на темно-зеленом автомобиле Bentley приехала в Кенсингтонский дворец из Букингемского, где проводит последние дни перед летним отпуском.

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Возможно, во время визита королевы Уильям и Кейт сообщили ей имя своего сына. После того, как было объявлено о поле ребенка, главной интригой стало его имя. Букмекеры давно принимают ставки на различные варианты, фаворитами среди которых являются Джордж, Чарльз, Филип и Джеймс.

Первой об имени наследника по протоколу должна узнать королева. Представители двора подчеркивают, что эта традиция - дань уважения, и молодые родители не должны просить Елизавету разрешить им назвать ребенка именно так.

Решение, как назвать наследника - очень ответственное, каждое из имен несет историческую нагрузку, так что Уильяму и Кейт придется поломать голову и выбрать то, которое не будет нести отрицательных ассоциаций и будет согласовываться с британской королевской традицией.

Когда именно имя будет объявлено, неизвестно, принц Уильям оставался "безымянным" неделю после рождения, зато принц Гарри получил имя уже к моменту выписки принцессы Дианы из больницы.

Ребенок Уильяма и Кейт занял третье место в очереди на британский престол - после деда - принца Чарльза, и отца - принца Уильяма.

Принц Кембриджский стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы Второй. Кстати, на подходе и четвертый правнук (может быть, это будет правнучка): недавно было объявлено о беременности внучки королевы Зары Филипс.

Крещен новорожденный будет либо в конце нынешнего года, либо в начале 2014 года. Частная церемония пройдет в Букингемском дворце в узком семейном кругу, но официальные фотографии будут предоставлены прессе.

Через некоторое время после рождения первенца герцога и герцогини Кембриджской появится официальный портрет всех троих.

В то же время представители дворца предупреждают журналистов, чтобы те не рассчитывали на то, что в ближайший год они часто будут видеть младенца. По их словам, Кейт и Уильям очень трепетно относятся к своей частной жизни и, наверняка, будут всячески оберегать ребенка от посторонних глаз. В первое в своей жизни турне будущий наследник отправится примерно через год: как ожидается, семья посетит Австралию.