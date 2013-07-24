В МИД не имеют данных о противозаконной деятельности "украинского моджахеда"

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис. Он отметил, что “на данное время нет детальной информации” о ДТП.

“Сейчас известно, что гражданин Украины в Шарм-эль-Шейхе попал в автокатастрофу, и находится в больнице в тяжелом состоянии - ему нужна операция. Рассматривается вопрос о его возможной транспортировке в Каир”, - сказал Перебыйнис.

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На вопрос УНИАН, не участвовал ли этот гражданин в политических акциях в Египте, директор Департамента информационной политики МИД Украины сказал: “Наше посольство направило соответствующие запросы относительно ситуации, но на данное время никакой информации относительно какого-либо нарушения закона этим гражданином нам не поступало”.

По словам Перебыйниса, пострадавший находится в бессознательном состоянии, поэтому консулы не смогли с ним поговорить. При этом Перебыйнис отметил, что консулы имеют копии документов пострадавшего, которые свидетельствуют о том, что он находился в Египте по туристической визе.

Ранее СМИ сообщали, что 23-летний украинец по имени Рашид жил со своей женой (гражданкой Швеции) в одном из курортных жилых комплексов Шарм-эш-Шейха. Он въехал в Египет по туристической визе 30 мая и должен был оставить страну 9 июля. Машина украинца попала в серьезную аварию, врезавшись в другой автомобиль.

При осмотре автомашины якобы нашелся выданный властями Сирии документ на имя гражданина Украины с его фотографией, на котором над перечеркнутым официальным текстом стояла надпись "Моджахед, специальность - журналист". Также в машине нашли египетскую военную форму и устройство для перевода денег через банк, маркированный одним из крупнейших банков Швеции.

Во время обыска квартиры в присутствии жены подозреваемого полиция также обнаружила иностранную военную форму, черные повязки на голову и черные флаги с надписями религиозного содержания и призывами к "священному джихаду".