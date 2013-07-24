Власти России будут награждать СМИ премиями по миллиону рублей
16:31, 24 июля 2013Мир
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Правительство РФ учредило 10 ежегодных премий в области СМИ
СМИ будут получать правительственные премии / Фото: raionlazo.ru
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление, опубликованное сегодня на портале правовой информации.
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"Учредить 10 ежегодных премий правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в размере 1 миллион рублей каждая с присуждением их начиная с 2013 года", - говорится в документе.
Как поясняется в положении, премии будут присуждаться не только отечественным, но и зарубежным СМИ и журналистам на основании предложений совета, предварительно одобренных премьер-министром.
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