Власти России будут награждать СМИ премиями по миллиону рублей

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее постановление, опубликованное сегодня на портале правовой информации.

По теме: В Москве на редакцию газеты напали «хулиганы с украинскими лозунгами»

"Учредить 10 ежегодных премий правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в размере 1 миллион рублей каждая с присуждением их начиная с 2013 года", - говорится в документе.

Как поясняется в положении, премии будут присуждаться не только отечественным, но и зарубежным СМИ и журналистам на основании предложений совета, предварительно одобренных премьер-министром.