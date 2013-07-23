Миру показали нового британского принца (фото, видео)
21:34, 23 июля 2013Мир
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Герцог и герцогиня Кембриджские перед отъездом из больницы святой Марии в Лондоне вышли к фотографам и операторам, чтобы показать миру своего новорожденного сына, будущего наследника престола.
Кейт Миддлтон, принц Уильям и ребенок / Фото: Твиттер @OnTheRedCarpet
Однако имя принца Кембриджского не будет названо сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Принц Кембриджский родился накануне, его вес составляет 3,8 килограмма. Ребенок, имя которому будет дано позже, занял третье место в очереди на британский престол - после деда, принца Чарльза, и отца, принца Уильяма.
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