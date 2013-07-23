Миру показали нового британского принца (фото, видео)

Однако имя принца Кембриджского не будет названо сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Принц Кембриджский родился накануне, его вес составляет 3,8 килограмма. Ребенок, имя которому будет дано позже, занял третье место в очереди на британский престол - после деда, принца Чарльза, и отца, принца Уильяма.