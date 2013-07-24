Сноуден ищет работу в России
00:24, 24 июля 2013Мир
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Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден решил обосноваться в России, найдя здесь работу.
Об этом 23 июля сообщил телеканал Russia Today со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.
Адвокат понадеялся, что ФМС РФ выдаст Сноудену убежище, поскольку у американца есть для этого «веские причины». По словам Кучерены, бывший сисадмин боится за свою жизнь, поскольку в США ему грозят пытки и даже смертная казнь.
Если миграционная служба откажет Сноудену в убежище, то он, как отметил Кучерена, готов судиться с российским ведомством, передает Лента.ру.
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