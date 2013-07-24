Сноуден ищет работу в России

Об этом 23 июля сообщил телеканал Russia Today со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену.

Адвокат понадеялся, что ФМС РФ выдаст Сноудену убежище, поскольку у американца есть для этого «веские причины». По словам Кучерены, бывший сисадмин боится за свою жизнь, поскольку в США ему грозят пытки и даже смертная казнь.

Если миграционная служба откажет Сноудену в убежище, то он, как отметил Кучерена, готов судиться с российским ведомством, передает Лента.ру.