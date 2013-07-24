Россия хочет знать, что от Молдовы требует Европа
Россия хочет знать о последствиях подписания Соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.
Россия хочет знать, как на российско-молдавские отношения повлияет подписание Соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Молдовы Наталией Герман пресс-конференции в Москве.
«Важно понимать, какие последствия, как те или иные нормативные действия, регулирующие экономику и другие сферы деятельности Молдавского государства, скажутся на наших отношениях», - сказал Лавров.
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Он заверил, что Россия уважает выбор любого государства, в том числе Молдовы.
Лавров заявил, что Россия заинтересована в проведении двухсторонних консультаций, чтобы выяснить, какие обязательства будут возложены на Молдову в случае подписания Соглашения об ассоциации. В частности, российскую сторону интересует, как они скажутся на практическом торгово-экономическом взаимодействии между странами, а также на выполнении соглашения о зоне свободной торговле в рамках СНГ.
Кроме этого, по словам главы МИД РФ, российскую сторону интересует, как это скажется на энергетическом взаимодействии, так как речь пойдет о принятии Молдовой норм Энергетических пакетов ЕС.
В свою очередь Герман подчеркнула, что в ноябре в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» Молдова планирует парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС, который включает в себя положение о создании всеобъемлющей зоны свободной торговли.
По ее словам, подписание этого документа станет результатом работы с ЕС за последние три года.
Герман подчеркнула, что процесс европейской интеграции является наиболее оптимальным примером развития и модернизации Молдовы.
«Нам кажется, что европейская интеграция принесет Молдове все те необходимые изменения в политической, экономической, социальной и других сферах, которые превратят Молдову в современное европейское государство и улучшат качество жизни ее граждан», - сказала она и добавила, что к процессу евроинтеграции вовлечены граждане, проживающие в Приднестровье.