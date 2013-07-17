Эксперт говорит, что Москва использует ПМР, чтобы не пустить Молдову в Европу

Споры между Приднестровьем и Молдовой могут помешать парафированию на саммите государств Восточного партнерства в Вильнюсе Соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в статье специалиста Центра восточных исследований (OSW) Камила Калуса.

Одной из причин обострения конфликта стал вопрос об установлении контрольно-пропускных пунктов вдоль административной границы между Молдовой и Приднестровьем, которые официальный Кишинев намерен ликвидировать.

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«Это мероприятие является необходимым для того, чтобы внедрить безвизовый режим с ЕС. Однако Тирасполь утверждает, что это разрешит наложения штрафов на жителей Приднестровья, не имеющих паспорта Молдовы, поскольку их будут рассматривать как иностранцев, живущих на молдавской территории без регистрации. Кишинев отрицает такие обвинения и объясняет, что ни одного жителя Приднестровья, независимо от его паспорта, не будут принуждать к регистрации на контрольно-пропускных пунктах», - цитирует Калуса tyzhden.ua.

Эксперт также отмечает роль Российской Федерации в обострении молдавско-приднестровского конфликта.

«Россия - главный защитник Приднестровья, она активно пытается остановить курс Молдовы на сближение с ЕС, например, блокируя подписание газового контракта, угрожая разрывом торговых отношений и препятствуя мирным переговорам», - утверждает эксперт, добавляя, что после стабилизации политического кризиса в Молдове Россия пытается достичь своей цели через обострение споров между Кишиневом и Тирасполем.