СМИ: Deutsche Telekom передавал ФБР США данные еще до терактов 11 сентября

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, соответствующий договор был заключен между Deutsche Telekom и ФБР еще в 2000 году, когда немецкий телекоммуникационный оператор приобретал американскую телефонную компанию Voice-Stream Wireless, которая позже под названием T-Mobile USA стала подразделением Deutsche Telekom в Соединенных Штатах. По этому договору немецкая компания в целях борьбы с терроризмом брала на себя обязательство предоставлять по требованию спецслужб США личные данные и записи телефонных переговоров пользователей.

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Как, в свою очередь, заявили представители Deutsche Telekom, договор касался только T-Mobile USA и только американских пользователей и являлся обязательным условием для иностранных компаний, желающих инвестировать в телекоммуникационную отрасль США. Главной целью этого договора, по их словам, было обеспечение соблюдения T-Mobile USA американского законодательства и невмешательство в его работу иностранной материнской компании.

Ранее главы немецких Федеральной разведывательной службы (BND) и Федеральной службы защиты конституции (BfV) признали, что их ведомства "тестировали" американские шпионские программы. В конце прошлой недели немецкий журнал Spiegel сообщил, что BND и BfV имеют в своем распоряжении программное обеспечение для электронной разведки под названием XKeyScore, ключевой задачей которого является "расширение возможностей для поддержки Агентства национальной безопасности (АНБ) США в рамках совместной борьбы с терроризмом". Главы немецких спецслужб отреагировали на публикацию, подтвердив, что их ведомства получали программу XKeyscore от АНБ, тестировали и применяли ее в ряде случаев. При этом они опровергли сообщения о том, что сотрудничество с АНБ носило масштабный характер.