Россия вывела всех военных из Сирии

О решении Минобороны РФ вывести всех военных из Сирии сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Решение вывести весь военный персонал из Сирии, пишет издание, было принято для того, чтобы избежать каких-либо инцидентов с участием российских военнослужащих, которые могли бы вызвать неблагоприятный политический резонанс.

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В настоящее время из Тартуса вывели не только военнослужащих, но и гражданских служащих из РФ.

Как заявляли в МИД РФ, пункт в Тартусе не является стратегическим для российского оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, так как российские корабли могут пополнять припасы в кипрском порту Лимасол.