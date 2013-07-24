СМИ: ЦРУ может оставить свои базы в Афганистане даже после вывода войск США

Об этом сообщает в ночь на среду газета Washington Post со ссылкой на информированные источники, передает РИА Новости.

Предполагается, что число баз ЦРУ в этой стране сократится с 12 до шести на протяжении последующих двух лет, уточняет издание.

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Сокращение физического присутствия ЦРУ в Афганистане обусловлено тем, что угроза со стороны террористической организации "Аль-Каида", за представителями которой охотились американцы в этой стране, значительно сократилось. Теперь "Аль-Каида"действует преимущественно из Пакистана, и ее руководящая верхушка сильно сократилась в числе благодаря 12-летним усилиям США.

Официальные лица США, с которыми побеседовали представители газеты, подчеркнули, что ЦРУ сохранит "существенное"присутствие в стране даже после 2014 года, когда из страны планируется вывести американские войска.

Кроме того, ЦРУ кардинальным образом изменило за последнее десятилетие свою стратегию и теперь в значительной степени полагается не на агентуру, а на флот беспилотных ударных летательных аппаратов, которые контролируют небо над Афганистаном и Пакистаном и уничтожают предполагаемых террористов.