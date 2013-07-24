879 детей отравились таблетками в Индии

В индийском штате Харьяна 879 школьников отравились таблетками с фолиевой кислотой, которые им выдали в рамках госпрограммы по борьбе с анемией. Об этом сообщает Zee News.

По данным Newstrack India, больше всего пострадавших в городе Гургаон, втором по величине в штате, — там отравились 146 детей.

По теме: Индия хочет создать «очень умных» боевых роботов

Как отмечает Газета.ру, всего по программе таблетки получили 1600 школьников. Более половины детей после приема пожаловались на рвоту и проблемы с желудком. Всем им была оказана помощь. К счастью, госпитализация не потребовалась никому.

Причины инцидента пока не установлены.