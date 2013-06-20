В Болгарии шесть дней продолжаются антиправительственные акции
00:11, 20 июня 2013Мир
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Около 10 тысяч человек собрались в центре Софии для проведения акции протеста против политики правительства Болгарии.
Митингующие прошли к зданию Народного собрания, скандируя антиправительственные лозунги и призывая кабинет министров сложить полномочия.
Движение транспорта на центральных улицах болгарской столицы было перекрыто. Митинг проходил мирно.
В Болгарии шесть дней подряд продолжаются многотысячные антиправительственные акции. Спровоцировало народное недовольство назначение 14 июня главой государственной службы национальной безопасности Деляна Пеевски, передает ИТАР-ТАСС.
Депутаты Народного собрания проголосовали в среду за отмену решения о назначении. Несмотря на это, протесты в крупнейших городах страны продолжаются.
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