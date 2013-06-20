В Болгарии шесть дней продолжаются антиправительственные акции

Около 10 тысяч человек собрались в центре Софии для проведения акции протеста против политики правительства Болгарии.

Митингующие прошли к зданию Народного собрания, скандируя антиправительственные лозунги и призывая кабинет министров сложить полномочия. Движение транспорта на центральных улицах болгарской столицы было перекрыто. Митинг проходил мирно. В Болгарии шесть дней подряд продолжаются многотысячные антиправительственные акции. Спровоцировало народное недовольство назначение 14 июня главой государственной службы национальной безопасности Деляна Пеевски, передает ИТАР-ТАСС. Депутаты Народного собрания проголосовали в среду за отмену решения о назначении. Несмотря на это, протесты в крупнейших городах страны продолжаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter