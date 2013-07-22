Папа Римский выступит с проповедью на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

Папа Римский Франциск в понедельник прибудет в Бразилию для участия в мероприятиях Всемирного дня молодежи - крупнейшего молодежного католического мероприятия.

Визит в Бразилию станет первой зарубежной поездкой первого в истории понтифика-латиноамериканца, пишет РИА Новости. Поездка призвана пробудить интерес к церкви, прежде всего, среди молодежи Латинской Америки - этот регион традиционно считается католическим, но в последние годы церковь здесь постепенно утрачивает позиции.

Католики в Латинской Америке составляют около 40% населения. В Бразилии в 2010 году католиками назвали себя почти 65% граждан - это куда ниже показателя 1970 года, когда католиками себя считали более 91% бразильцев.

Кроме того, в церкви надеются, что участие понтифика в мероприятиях Всемирного дня молодежи поможет положить конец череде скандалов, связанных с внутрицерковной жизнью.

Программа Папы Франциска в Бразилии будет весьма насыщенной. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 1,5-2 миллиона человек. Самыми яркими моментами поездки должны стать выступление понтифика перед молодежью на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, визит в базилику Богоматери из Апаресиды в штате Сан-Паулу и визит в одну из фавел - знаменитых трущоб.