Папа Римский совершил свой первый визит за пределы Рима

Об этом сообщает Немецкая волна.

Первый визит Папы Римского Франциска I за пределы Рима стал таким же знаковым, как и все, что он делает. Целью путешествия стала "земля отчаянных мигрантов" - итальянский остров Лампедуза. Так, только за последние полгода на остров прибыли почти 4000 беженцев со всего мира.

Папа Римский отслужил мессу, составленную из покаянных молитв. На ней присутствовало более 10 тысяч человек. Тем, кто затонул в море в поисках лучшей доли, был посвящен самый трогательный момент путешествия, когда Папа Франциск I спустил на воду венок цветов в память о тех 25 тысячах жертв, имена которых часто даже не известны.

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В современном мире существует серьезная опасность, сказал Папа Франциск на Лампедузе, а именно - глобализация равнодушия.

"Культура погони за благосостоянием делает нас равнодушными к крикам о помощи, - отметил понтифик. - Мы привыкли к страданиям ближнего. Они нас не касаются, не интересуют, является не нашей проблемой".

Завершив мессу на Лампедузе, Папа Римский вернулся в Рим. Кстати, он хотел провести "скромный апостольский визит", однако на объявленное пресс-службой Ватикана пожелание Франциска отреагировали наоборот: тысячи журналистов, операторов, представителей общественных организаций сопровождали его поездку. Зато на улицах Лампедузы не было усиленного присутствия правоохранителей и перекрытых проспектов - это желание Папы Франциска было выполнено.