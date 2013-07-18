Белый дом глубоко обеспокоен приговором Навальному
22:02, 18 июля 2013Мир
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Белый дом выразил глубокую обеспокоенность и глубокое разочарование в связи с решением суда по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального.
В Белом доме разочарованы приговором Навальному / Фото: whitehouse.gov
Прямая трансляция пресс-брифинга велась на официальном сайте Белого дома.
По словам официального представителя Белого дома Джея Карни, обвинения в адрес Навального политически мотивированны, а в деле были допущены процессуальные нарушения, передает Лента.ру.
Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Кирове осудил оппозиционера Навального к 5 годам тюрьмы.
Посол США в России Майкл Макфол в своем микроблоге Твиттер написал, что США глубоко разочарованы осуждением Навального и явными политическими мотивами этого судебного процесса. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International назвала "пародией" суд над Навальным.
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