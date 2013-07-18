Белый дом глубоко обеспокоен приговором Навальному

Прямая трансляция пресс-брифинга велась на официальном сайте Белого дома.

По словам официального представителя Белого дома Джея Карни, обвинения в адрес Навального политически мотивированны, а в деле были допущены процессуальные нарушения, передает Лента.ру.

Как сообщал УНИАН, сегодня суд в Кирове осудил оппозиционера Навального к 5 годам тюрьмы.

Посол США в России Майкл Макфол в своем микроблоге Твиттер написал, что США глубоко разочарованы осуждением Навального и явными политическими мотивами этого судебного процесса. Сегодня международная правозащитная организация Amnesty International назвала "пародией" суд над Навальным.