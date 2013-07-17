Куба заявляет, что самолеты и ракеты в КНДР везли на ремонт

Об этом сообщил МИД страны в специальном телеобращений.

Куба говорит, что оружие было произведено "в середине прошлого столетия" и после ремонта в Корее должно было вернуться на Кубу, передает Euronews.

Накануне транспортный корабль КНДР с сахаром на борту остановили дорогой с Кубы вблизи Панамского канала. В ходе проверки с целью выяснения, не перевозит ли судно наркотиков, нашли спрятанное на нем оружие и технику: два комплекса противовоздушной обороны, девять частично разобранных ракет, два самолета МиГ и 15 двигателей к ним.

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Президент Панамы Рикардо Мартинелли побывал на судне и рассказал подробности его задержания. Команда корабля устроила бунт, ее арестовали, едва обошлось без жертв:

"35 членов экипажа и капитан оказывали нам огромное сопротивление. Сначала показалось, что у капитана сердечный приступ, но потом оказалось, что он пытался совершить самоубийство. После того как борт отбуксировали в порт, мы осмотрели одну из 5 его частей, ожидаем, что можем найти что-то еще."

Как известно, из-за ядерной программы КНДР ООН наложила на эту страну ряд торговых и политических санкций. В частности, согласно международным решением, в Северную Корею запрещено экспортировать и импортировать любое оружие, кроме стрелкового.