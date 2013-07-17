Платежный сервис по ошибке перечислил клиенту 92 квадриллиона долларов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

На некоторое время, отмечает информагентство, Крис Рейнолдс из Пенсильвании стал существенно богаче самого состоятельного бизнесмена на Земле, мексиканского медиамагната Карлоса Слима, чье состояние оценивается в 67 миллиардов долларов.

Как рассказал сам Рейнолдс, когда он получил по почте сообщение о балансе своего счета на PayPal, то решил, что это чья-то шутка. После этого он проверил свой баланс в онлайне, и тот оказался нулевым, как и было в действительности. До этого Рейнолдс имел на своем счету в PayPal максимум тысячу долларов, когда продал через eBay комплект шин от BMW.

В PayPal признали допущенную их персоналом техническую ошибку и предложили пожертвовать некую сумму по выбору Рейнолдса на благотворительные цели. Что решил по этому поводу клиент PayPal, не сообщается.

На вопросы журналистов, куда бы он потратил 92 квадриллиона долларов, если бы они и вправду оказались на его счете, Рейнолдс сказал, что, возможно, выплатил бы госдолг США (сейчас он превышает 16 триллионов долларов). Как передает TechnoBuffalo, Рейнолдс также сказал, что купил бы Phillies (видимо, имея в виду профессиональный бейсбольный клуб Philadelphia Phillies).