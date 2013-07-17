Российского мэра-оппозиционера этапировали в СИЗО "Матросская тишина"

Об этом сообщил РИА Новости в среду официальный представитель столичного управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний - УНИАН) Сергей Цыганков.

Ранее об этапировании Урлашова в "Матросскую тишину" сообщили его адвокаты. Они заявили, что обжаловали это решение следствия в Ленинском районном суде Ярославля, так как им не было представлено ни одного уголовно-процессуального документа о необходимости этапирования.

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"Со вторника (16 июля) Урлашов содержится в СИЗО-1 Москвы "Матросская тишина"", - сказал Цыганков.

По данным следствия, мэр Евгений Урлашов и трое его подчиненных требовали у предпринимателя, занимающегося уборкой города, "откат" в 45 миллионов рублей. Среди фигурантов дела оказались заммэра Дмитрий Донсков, советник градоначальника Алексей Лопатин и руководитель агентства по муниципальному заказу мэрии Ярославля Максим Пойкалайнен. Ранее Пойкалайнен заключил сделку со следствием, такую же сделку заключил и Лопатин. В отношении Урлашова также возбуждено уголовное дело о получении взятки в 500 тысяч рублей.

Защита градоначальника считает уголовное преследование политически мотивированным и отвергает все обвинения.

Справка. Урлашов, член гражданского комитета "Гражданской платформы", считается одним из немногих в России оппозиционных представителей исполнительной власти: 1 апреля 2012 года, поддерживаемый группой различных партий, он победил на выборах мэра Ярославля, оставив позади кандидата-единоросса. На сентябрьских выборах в облдуму Урлашов намерен возглавить список "Гражданской платформы".