Японка впервые в истории подала иск к якудза

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японские информационные агентства, бывшая владелица ресторана требует в окружном суде города Нагоя от босса крупнейшего в стране уголовного синдиката "Ямагути-гуми" Кэнъити Синоды выплатить ей 17,35 млн иен - около 175 тыс долларов.

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Женщина утверждает, что в 1998-2010 годах ее вынуждали ежемесячно передавать деньги главарю местной бандитской организации, входящей в объединение "Ямагути-гуми". По словам адвокатов, владелица ресторана пыталась отказаться от такого "взноса за охрану ее заведения", однако ей пригрозили поджогом. В сумму иска помимо выплаченных якудза денег включены также 5 миллионов иен (около 50 тыс долларов) за моральный ущерб.

Справка. Согласно принятому в Японии в 2008 году закону, главари группировок якудза несут личную ответственность за преступную деятельность своих подчиненных. Это позволяет привлечь к ответственности крупных боссов мафии, против которых обычно трудно собрать конкретные улики. Однако жертвы вымогательства до сих пор избегали возбуждать в судах дела о защите своих прав.

Многие группировки якудза в Японии существуют легально, хотя и находятся под надзором полиции. Лидеры гангстеров также в основном живут открыто - как правило, в качестве президентов подставных компаний или лидеров ультраправых организаций. Численность якудза по состоянию на 2008 год полиция оценивала примерно в 84 тыс человек.

Ядро преступности в Японии составляют примерно 41 тыс профессионалов, которые считаются "регулярными бойцами" мафии. Почти 46 проц из них входят в группировку "Ямагути- гуми" - крупнейшую в стране. За ней следуют преступные кланы "Сумиёси-кай" и "Инагава-кай". Эта тройка контролирует 70,5 проц якудза. Доходы японского уголовного мира складываются из поступлений от рэкета, азартных игр, секс-индустрии, наркотиков и оружия, финансовых махинаций. Якудза также причастны к строительному бизнесу. Слово "якудза" по-японски означает проигрышную комбинацию карт в местной азартной игре, и в переносном смысле его можно перевести как "пропавший, никудышный человек".