В Сирии ежемесячно погибает до 5 тысяч человек - ООН

"Это демонстрирует резкое обострение конфликта", - сказал он на открытом заседании СБ ООН, сообщает РИА «Новости».

По приведенным им данным, с марта 2011 года по апрель 2013 года в Сирии погибли 92 тысячи 901 человек. Из этого числа шесть тысяч 561 человек были несовершеннолетними, в том числе 1,729 тысячи в возрасте до 10 лет.

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"Документально зафиксировано, что детей задерживали, пытали и казнили. Их нанимали как боевиков вооруженные группировки", - отметил он. И.Шимонович при этом привел данные о том, что со времени начала конфликта в Сирии в марте 2011 года там было убито 86 детей-боевиков.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос со своей стороны сообщила Совету Безопасности, что в международной помощи нуждаются около 6,8 миллиона сирийцев, в том числе 4,2 миллиона временно перемещенных лиц. Половина из них, по данным В.Амос, это дети. В соседних с Сирией странах насчитывается 1,7 миллионов беженцев.