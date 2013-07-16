Сирийский университет забрал у премьера Турции почетное звание
Университет сирийского города Алеппо 16 июля решил забрать у премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана звание почетного доктора.
Об таком решении сирийского университета относительно докторства Эрдогана, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.
В специальном заявлении руководители университета заявили, что Эрдоган лишился звания за «заговор против сирийского народа» и жестокость при разгоне мирных митингов в Турции в июне этого года.
По теме: Турция просит США начать вооружение сирийской оппозиции
В вузе назвали свое решение «посланием солидарности братскому турецкому народу», добавив, что тем самым «отвергают враждебную политику Эрдогана».
Премьер-министр Турции пока не отреагировал на лишение его звания, полученного в 2009 году.
Как сообщают СМИ, до начала восстания в Сирии в 2011 году Эрдоган и Башар Асад дружили семьями и даже вместе отдыхали. Но после восстания Турция заняла сторону повстанцев.