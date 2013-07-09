Жара уже убила трех японцев

Три человека погибли, почти 2,6 тысячи госпитализированы в Японии за первую неделю июля из-за сильной жары, установившейся на значительной территории страны, передает РИА «Новости».

По данным пожарных служб страны, с 1 по 7 июля были госпитализированы 2594 человека. Наибольшее число пострадавших отмечается в префектурах Аити, Токио и Сайтама.

Общее число пострадавших от теплового удара, начиная с мая текущего года, уже превысило 7 тысяч человек, что примерно в 2,4 раза выше аналогичного показателя годом ранее. Почти половина из госпитализированных - люди в возрасте 65 лет и старше.

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Накануне Главное метеорологическое управление Японии распространило предупреждение о сильной жаре (выше 30 градусов) почти по всей территории страны. В 94 наблюдательных пунктах из 927 температура превысила 35 градусов Цельсия. Метеорологи предупреждают, что жара сохранится до конца недели.