Врачи пока не собираются отключать Манделу от жизнеобеспечения

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, цитирующие друга экс-президента Дэниса Голдберга.

"Мне сказали, что этот вопрос был поднят, и врачи сказали, что подобная мера (отключение системы жизнеобеспечения) может быть рассмотрена только, если его организм действительно перестанет работать", - цитирует New York Post слова Голдберга.

Он добавил, что в последний раз видел Манделу в понедельник, тогда больной был "в сознании и реагировал".

Напомним, в четверг администрация президента ЮАР опровергла сообщения СМИ о том, что Мандела находится в вегетативном состоянии и врачи посоветовали его семье отключить аппарат жизнеобеспечения.

В пятницу стало известно, что состояние Манделы остается по-прежнему критическим, но стабильным и ему делают гемодиализ для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.

Справка: Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР (1994-1999). За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира. В начале июня этого года экс-президент ЮАР попал в больницу, его состояние оценивается как критическое, но стабильное.