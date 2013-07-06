Врачи пока не собираются отключать Манделу от жизнеобеспечения
Врачи пока не намерены отключать экс-президента ЮАР Нельсона Манделу от системы жизнеобеспечения, это может произойти лишь в крайнем случае.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, цитирующие друга экс-президента Дэниса Голдберга.
"Мне сказали, что этот вопрос был поднят, и врачи сказали, что подобная мера (отключение системы жизнеобеспечения) может быть рассмотрена только, если его организм действительно перестанет работать", - цитирует New York Post слова Голдберга.
Он добавил, что в последний раз видел Манделу в понедельник, тогда больной был "в сознании и реагировал".
Напомним, в четверг администрация президента ЮАР опровергла сообщения СМИ о том, что Мандела находится в вегетативном состоянии и врачи посоветовали его семье отключить аппарат жизнеобеспечения.
В пятницу стало известно, что состояние Манделы остается по-прежнему критическим, но стабильным и ему делают гемодиализ для очистки крови от продуктов обмена веществ, с которыми не справляются больные почки.
Справка: Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР (1994-1999). За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира. В начале июня этого года экс-президент ЮАР попал в больницу, его состояние оценивается как критическое, но стабильное.