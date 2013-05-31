Бойко уверен, что однополые браки объединят власть и оппозицию

Об этом заявил вице-премьер Юрий Бойко в эфире Шустер LIVE, сообщает Украинская правда.

"Я вам скажу, что нас объединяет - и власть, и оппозицию. И где мы с вами, пожалуй, можем нарушить закон об основах внешней и внутренней политики. Вот я уверен на 100%, что если ЕС будет настаивать на принятии ВР закона об однополых браках, то и власть, и оппозиция будет голосовать против", - сказал он.

Как известно, глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов назвал издевательством над киевлянами гей-парад в День города.

Вместе с тем "свободовцев" оскорбляли попытки провести гей-парад ("Марш равенства"), "который имел целью пропаганду извращения".