В Германии поезд столкнулся с грузовиком: 26 пострадавших (фото)

Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт местного издания Giessener Anzeiger.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали 26 человек, в том числе водитель грузовика. В поезде в момент аварии находились 140 пассажиров, среди которых были дети. Как пишет издания, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Точная причина инцидента пока неизвестна. По мнению полиции, грузовик находился на железнодорожных путях, когда закрылись шлагбаумы, поэтому он был вынужден остановиться.

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Аналогичный инцидент произошел в Германии около недели назад, когда поезд врезался в грузовик на переезде в городе Бад-Ласфе. Тогда ранения получили 20 пассажиров.