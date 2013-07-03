16 человек погибли в столкновениях у Каирского университета

04:22, 03 июля 2013
Мир
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16 человек погибли и более 200 получили ранения в столкновениях у Каирского университета.

Об этом сообщает телеканал ''Аль-Арабия'' со ссылкой на источник в египетском Минздраве.

Чтобы разъединить противоборствующие стороны, к университетскому комплексу прибыла бронетехника вооруженных сил страны.

Во вторник к главному зданию университета на акцию в поддержку президента Мухаммеда Мурси, вышли десятки тысяч его сторонников-исламистов.

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