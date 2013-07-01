В Каире разгромили офис правящей партии, есть погибшие (фото)

Сначала здание подожгли, а затем в нем устроили погром, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Членов движения во время штурма в офисе уже не было, потому что их эвакуировали утром 1 июля в сопровождении группы неизвестных людей. Как сообщают очевидцы, из окон штаб-квартиры выбрасывают вещи, а также из здания выносят разные предметы, в том числе мебель.

По данным Reuters, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, в ходе штурма здания погибли пять человек. Кроме того, более 100 человек были ранены.

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Штурм штаб-квартиры «Братьев-мусульман» продолжался с воскресенья, 30 июня. Протестующие, в основном молодые люди, забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью. Находившиеся внутри штаб-квартиры лица, в том числе охранники, стреляли по нападавшим.

В понедельник, 1 июля, оппозиционное движение «Тамарруд» предъявило египетскому президенту Мухаммеду Мурси ультиматум. Оно пообещало, что если он не уйдет со своего поста до вечера вторника, то протестующие организуют акции гражданского неповиновения и попробуют взять штурмом президентский дворец.

Накануне в воскресенье, 30 июня, в различных египетских городах прошли массовые антиправительственные протесты, приуроченные к годовщине инаугурации президента Мухаммеда Мурси. По данным агентств, только в Каире и в Александрии на улицы вышел миллион человек. В некоторых городах оппозиционеры вступили в столкновения со сторонниками Мурси. Точное число жертв протестов неизвестно, по разным данным, погибли от 5 до 14 человек.

Противники Мухаммеда Мурси обвиняют его в чрезмерной исламизации страны, а также в попытке создать в Египте авторитарный режим. Президент ранее признавал, что совершил ряд ошибок, однако отказывался уйти в отставку.