От сумы и от тюрьмы: громкие судебные дела против известных политиков Европы

В цивилизованной Европе этот факт давно взяли за правило: премьер-министр Польши Туск играл в футбол и пропустил сессию парламента — заплатил штраф, экс-президент Сербии Тадич выпил на футбольном стадионе, празднуя победу сборной — заплатил штраф... А порой над президентами или премьерами и вовсе нависает угроза сесть за решетку.

Развратник Сильвио

Вспомнить о самых известных судебных процессах над европейскими политиками нас заставил приговор премьеру Италии Сильвио Берлускони, который, без сомнения, является рекордсменом по части предъявления различных обвинений. Нынче он приговорен к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней и злоупотребление служебным положением. Сам политик неоднократно отмечал, что, хоть его обвиняли в разного рода правонарушениях (среди которых коррупция, принуждение к даче ложных показаний, финансовые махинации) более пятидесяти раз, он почти всегда выходил сухим из воды. Однако последнее дело против него не только дошло до суда, но и закончилось вполне реальным приговором — семь лет лишения свободы без права в дальнейшем занимать любые государственные посты.

В феврале 2011 года миланский суд открыл два судебных процесса против Берлускони по ускоренной процедуре. Во-первых, премьера Италии обвинили в использовании услуг несовершеннолетних проституток. Во-вторых, злоупотреблении служебным положением при освобождении одной из них из полицейского участка.

Скандальный процесс против Берлускони стартовал 6 апреля того же года, но первое заседание суда продолжалось около пяти минут: на процесс не явился ни обвиняемый, ни Карима эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка» (несовершеннолетняя «ночная бабочка»). К слову, согласно ее заявлениям в прессе, за свои услуги она получила от премьера Италии 7 тысяч евро. В то же время, итальянские СМИ называют гораздо большие суммы – до 150 тысяч евро, не считая драгоценностей, часов и автомобиля, полученных Руби в качестве подарков. У прокуроров есть информация и вовсе о заоблачных расценках девушки. Якобы, за участие в вечеринках на вилле Берлускони девушка получила около 4,5 млн евро.

В свою очередь, сам премьер, превысивший свои должностные полномочия, освобождая Руби из полицейского участка, заявлял, что лишь хотел помочь девушке найти работу, так как она рассказала ему тронувшую его историю. Кроме того, премьер Италии отрицал даже возможность использования продажной любви. «Подумать, что я мог заплатить за интимную связь с женщиной – полный абсурд. Считаю это унизительным», - заявлял он.

Берлускони впервые явился на судебный процесс только в октябре 2012 года, отрицая все обвинения на свой адрес. В мае 2013 года прокуроры затребовали для премьера шесть лет лишения свободы, поскольку у правоохранителей не осталось сомнений в виновности руководителя исполнительной ветви власти страны. Как известно, суд поддержал прокуроров, но приговорил Берлускони к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности.

Впрочем, это не единственное дело, по которому против премьера Италии был озвучен жесткий приговор. В октябре 2012 года он также был приговорен к четырем годам лишения свободы за нарушения налогового законодательства. Учитывая действие закона об амнистии 2006 года, Берлускони должен был отсидеть всего год. Однако приговор так и не был приведен в исполнение, так как премьер Италии продолжает подавать апелляции. Стоит отметить, что апелляционный суд Милана в мае 2013 года подтвердил вердикт суда первой инстанции. Однако адвокаты Берлускони намерены обжаловать приговор уже в Высшем кассационном суде. К слову, если кассация подтвердит решение суда первой инстанции, итальянский сенат может лишить премьера депутатского иммунитета. Как бы там ни было, у известного итальянского политика есть шанс не только подать апелляции, но и их выиграть.

«Мертвые души» Жака Ширака

Если в Италии уже даже успели привыкнуть к «приключениям» неутомимого Сильвио и относятся к ним с долей иронии, то во Франции обвинительный приговор бывшему Президенту (да еще и Шираку, пользующему огромным уважением соотечественников), стал шоком для общественности.

В 2011 году, после многолетнего судебного процесса (дело в отношении Жака Ширака было возбуждено на шесть лет раньше, спустя всего несколько месяцев после того, как он покинул Елисейский дворец), Жак Ширак был признан виновным по делу о создании 28-ми фиктивных рабочих мест в бытность мэром Парижа в 1980-90-х годах. Бывшему президенту инкриминировали «растрату общественных средств», «злоупотребление доверием и полномочиями в целях извлечения выгоды».

Следствие представило суду доказательства того, что в 1992–1995 годах он лично распорядился заплатить «мертвым душам» за работу, которой не было, 2,2 миллиона евро (в пересчете с франков). Позже Шираку и его партии даже пришлось вернуть эти средства. 79-летнему политику грозило 10 лет тюрьмы и 150 тысяч евро штрафа. Но в итоге он получил два года условно и символический штраф в размере 1 евро. При этом сам Ширак своей вины так и не признал, а в судах не появлялся, ссылаясь на плохое здоровье. Еще важнее, что прокуратура, в итоге, настаивала на закрытии дела, но суд счел вину Ширака доказанной и сделал его первым, но, вероятно, не последним, французским президентом, которого осудил исправительный суд.

Так, не успели еще высохнуть в Елисейском Дворце следы Николя Саркози и его прекрасной супруги, как новому бывшему президенту предъявили сразу два обвинения. Первое – иск по делу о так называемых «соцопросах Елисейского дворца». Они якобы были сделаны не в общественных, а в личных интересах Саркози.

Второе – обвинение по делу Бетанкур. По версии следствия, в 2007 году будущий президент Саркози воспользовался ослабленным состоянием здоровья наследницы империи «Л'Ореаль», чтобы получить от нее деньги для финансирования своей предвыборной кампании. Всего через несколько недель после снятия юридической неприкосновенности, Саркози подвергся допросам и обыскам, так что, как говорится, продолжение следует…

Афера Гельмута Коля

Французский след был замечен еще в одном громком европейском процессе – «афере Коля». Так немецкая пресса окрестила скандал вокруг счетов Христианско-демократического союза Германии. Бывшему канцлеру Гельмуту Колю инкриминировали организацию незаконного финансирования партии на протяжении с 1993 по 1998 гг. на сумму 1,5-2 миллиона марок.

Якобы в 1994 году тогдашний президент Франции Франсуа Миттеран дал указание компании Elf Aquitaine перечислить средства (по некоторым версиям, целых 30 млн дойчмарок (более 15 млн долларов)) на счета ХДС, чтобы помочь переизбранию Коля. При этом последний использовал их, чтобы купить поддержку внутри собственной партии. В итоге Колю пришлось признать, что он действительно нарушал закон, принимая пожертвования на сумму более 1 миллиона долларов от анонимных спонсоров, и заплатить штраф в размере 300 тысяч марок. Однако назвать суду имена этих самых спонсоров бывший канцлер отказался, ссылаясь на данное им слово о неразглашении.

После этого политик подвергся массовой критике общественности и вынужден был покинуть пост почетного председателя партии. Репутация политической силы, конечно, пострадала, но дело против бывшего канцлера закрыли.

Несмотря на некоторую комичность судов над Берлускони и больше похожих на расправу дел над стариками Шираком и Колем, данные судебные процессы являлись свидетельством зрелого правосудия и демократии, чего, увы, нельзя сказать о суде над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.

Вечная должница Тимошенко

Бывшей руководительнице украинского правительства обвинения в различных преступлениях также выдвигались не раз. К примеру, в мае 2010 года Тимошенко вручили постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела по обвинению в попытке дачи взятки судьям в период с 2003 по 2004 годы, хотя это дело было закрыто в 2004 году еще при президентстве Леонида Кучмы.

В конце 2010 года, после окончания аудита деятельности Кабмина Тимошенко, было объявлено о 43 млрд гривен злоупотреблений относительно использования средств от продажи квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола. Правда, где-то через месяц, эта сумма сократилась в разы, и оказалась не хищением, а нецелевым использованием средств (деньги были направлены в Пенсионный фонд Украины).

Впрочем, самыми «яркими» фактами биографии Юлии Тимошенко можно считать дело ЕЭСУ, газовое дело, и дело об убийстве Евгения Щербаня.

В марте 2011 года в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия по расследованию деятельности компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Комиссия, в частности, взялась выяснить наличие у компании российских долгов. В июне министерство обороны Российской Федерации этот факт подтвердило, а Кремль потребовал от Киева возврата долга в размере 405,5 млн долларов. Правительство Украины, впрочем, платить по счетам отказалось. Однако экс-премьера Тимошенко в октябре 2011 года обвинили в «попытке переложить долги ЕЭСУ» на государственный бюджет страны (по ч.2 ст.15 Уголовного Кодекса Украины «попытка совершения преступления», ч.5 ст. 191 УК «присвоение и хищение имущества в особо крупных размерах организованной группой»).

К слову, в это время (еще с августа 2011 года), Юлия Тимошенко уже находилась за решеткой по так называемому «газовому» делу. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева признал экс-премьера виновной по ч.3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины в превышении служебных полномочий при подписании украинско-российских договоров о поставке и транзите газа в январе 2009 года. По мнению суда, это привело к убыткам Украины в размере более 1,5 млрд гривен (около 189 млн долларов). Суд приговорил Тимошенко к семи годам заключения, лишил права занимать определенные государственные должности на три года после отбытия основного наказания и обязал возместить ущерб, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины».

Экс-премьер подала на этот приговор апелляцию, однако в декабре 2011 года Апелляционный суд Киева оставил приговор первой инстанции без изменения. 30 декабря 2011 года Юлию Тимошенко перевели из столичного Лукьяновского СИЗО в Качановскую исправительную колонию №54 в Харькове. В конце августа 2012 года Высший специализированный суд Украины отклонил жалобу адвокатов экс-премьера и не признал приговоры Печерского и Апелляционного судов незаконными.

Пока Тимошенко находилась в колонии и подавала апелляции и кассации, генеральная прокуратура предъявила ей еще одно обвинение: в организации убийства в 1996 году бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня. Если суд признает экс-премьера виновной по этому делу, ей грозит пожизненное заключение. На сегодняшний день в генеральной прокуратуре не сомневаются, что заказчиками убийства Евгения Щербаня выступили экс-премьеры страны Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

Американский выбор Лазаренко

Собственно, благодаря последнему Украина «прогремела» на весь мир задолго до того, как Юлия Тимошенко стала занимать первые должности государства (хотя именно с Лазаренко связывают коммерческий успех компании ЕЭСУ Тимошенко).

«Злоключения» Павла Ивановича начались после того, как он стал представлять реальную угрозу тогдашнему президенту Украины Леониду Кучме. Впервые по подозрению в финансовых махинациях Лазаренко задержали в конце 1998 года в Швейцарии. Впрочем, в тюрьме экс-премьер не задержался, выплатив залог в размере 3 млн долларов. Однако возвращение в Украину не сулило ничего хорошего: в феврале 1999 года прокуратура попросила у парламента лишить Павла Лазаренко депутатской неприкосновенности и возбудить против него дело о коррупции и расхищении средств.

17 февраля Верховная Рада дала согласие на арест экс-премьера, но сам он двумя днями ранее, 15 февраля, покинул страну и попросил политического убежища в США, заявив, что подвергается преследованиям со стороны Леонида Кучмы. Однако американское правительство не оправдало надежд украинского политика: он был арестован, после чего в 2000 году ему выдвинули обвинения по 53-м статьям. В частности, Лазаренко инкриминировали отмывание денег, мошенничество и кражу более ста миллионов долларов из государственного бюджета Украины (объем средств, переведенных экс-премьером в США, оценивался в 114 млн долларов). К слову, по данным ООН, опубликованным много позже, экс-премьер в 1996-1997 годах присвоил 200 млн долларов, что составляло 0,4% ВВП страны.

За все эти правонарушения прокуратура потребовала заключить Лазаренко в тюрьму на 18 лет и взыскать штраф в размере 66 млн долларов. С 2003 по 2006 год, уплатив залог в 86 млн долларов, экс-премьер провел под домашним арестом. Однако тюрьмы избежать не удалось. В конце августа 2006 года украинский политик был приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн долларов. К слову, к этому времени значительно сократилась сумма доказанных финансовых злоупотреблений, отбывать срок до исчерпания всех возможных апелляций экс-премьер мог под домашним арестом. И лишь в 2008 году был помещен в федеральную тюрьму.

Уже в следующем, 2009 году, Лазаренко уменьшили срок заключения, и 1 ноября 2012 года бывший премьер вышел на свободу. Впрочем, «свободой» назвать его статус бесправного иммигранта довольно трудно.

К тому же, уголовные дела в отношении экс-премьера вовсе не закончились. С апреля 2012 года генеральная прокуратура Украины называет Лазаренко организатором убийств депутата Верховной Рады 2 созыва Евгения Щербаня в 1996 году и бывшего главы Национального банка (в 1992 году), депутата Верховной Рады первых двух созывов Вадима Гетьмана в 1998 году.

Анастасия Береза, Татьяна Урбанская