Фильм «Частица» получил главный приз на Московском международном кинофестивале

Награду «Золотой Святой Георгий» создателям картины вручил председатель жюри, иранский режиссер и писатель Мохсена Махмальбаф, передает ИТАР-ТАСС.

Режиссер Эрдем Чепегез отметил, что рад, что его история нашла понимание в другой стране.

«Я верю, что кинематограф может изменять мир», - отметил он.

В турецкой картине рассказывается про женщину по имени Зейнеп. Она живет на окраине Стамбула, в заброшенном районе, вместе с престарелой матерью и дочерью-инвалидом. Семья еле сводит концы с концами, а героиню еще и увольняют с работы.

Спецприз кинофестиваля получил японский режиссер Тацуси Оомори. Жюри отметило его фильм «Долина прощаний». В картине рассказано про убийство ребенка. Подозрение падает на его мать Саоми.

Приз «За лучшую режиссерскую работу» получил южнокорейский режиссер Чон Енхен за фильм «Ливанские эмоции», в котором рассказана простая история - мужчина преследует женщину, она бежит от него, а затем встречает другого человека.

Призы за лучшие роли получили турецкая актриса Жале Арикан, снявшаяся в фильме «Частица», и российский актер Алексей Шевченков за фильм «Иуда».

Лучшим документальным фильмом стала работа «Отец и сын» польского режиссера Павла Лозиньского.