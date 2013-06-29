Мандела находится в критическом, но стабильном состоянии - президент ЮАР

"Он остается в критическом состоянии, но его состояние стабильно. Пока ничего не изменилось. Но мы надеемся, что ситуация улучшится. Доктора делают все возможное. Мы надеемся, что ему будет лучше. Мы надеемся, что он очень скоро выйдет из больницы", - сказал Зума на совместной пресс-конференции с Президентом США Бараком Обамой, передает РИА «Новости».

Президент США, в свою очередь, заверил, что он сам, все американцы и весь мир поддерживают Манделу. По его словам, борьба экс-Президента ЮАР с апартеидом стала "личным вдохновением"для него и вдохновением для всего мира.

Ранее представители Администрации США сообщили СМИ, что Обама и его супруга Мишель собираются встретиться с семьей Манделы, но не увидятся с ним самим.

В начале июня Мандела попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Несколько дней назад его состояние стало критическим, хотя затем значительно улучшилось. Известный борец против режима апартеида, он провел в тюрьме 27 лет. В мае 1994 года Мандела стал первым чернокожим Президентом ЮАР и руководил государством до июня 1999 года. В 1993 году был награжден Нобелевской премией мира.