Китайские космонавты из Шэньчжоу-10 приземлились во Внутренней Монголии (фото)
08:26, 26 июня 2013Мир
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Все три члена экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-10" вернулись на Землю.
Все космонавты "Шеньчжоу-10" вернулись на Землю / Фото: Синьхуа
В среду утром возвращаемая капсула китайского космического корабля "Шэньчжоу-10" совершила успешную посадку на территории автономного района КНР Внутренняя Монголия.
Китайские космонавты чувствуют себя хорошо / Фото: Синьхуа
Все космонавты докладывают, что чувствуют себя хорошо, сообщает Синьхуа.
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После благополучной посадки и выхода из капсулы всех трех членов экипажа руководитель китайской программы пилотируемых космических полетов Чжан Юся объявил, что миссия космического корабля "Шэньчжоу-10" успешно завершена.
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