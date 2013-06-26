Китайские космонавты из Шэньчжоу-10 приземлились во Внутренней Монголии (фото)

08:26, 26 июня 2013
Мир
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Все три члена экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-10" вернулись на Землю.

Все космонавты

В среду утром возвращаемая капсула китайского космического корабля "Шэньчжоу-10" совершила успешную посадку на территории автономного района КНР Внутренняя Монголия.

Китайские космонавты чувствуют себя хорошо / Фото: Синьхуа

Все космонавты докладывают, что чувствуют себя хорошо, сообщает Синьхуа.

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После благополучной посадки и выхода из капсулы всех трех членов экипажа руководитель китайской программы пилотируемых космических полетов Чжан Юся объявил, что миссия космического корабля "Шэньчжоу-10" успешно завершена.

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