Президент Палестины принял отставку премьера

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя палестинского лидера Набиля Абу Рудейну.

Хамдалла подал прошение об отставке 20 июня. По данным СМИ, это произошло из-за разногласий в вопросе о разграничении полномочий между главой правительства и назначенными Аббасом двумя вице-премьерами.

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Правительство во главе с Хамдаллой было приведено к присяге 6 июня. В начале месяца премьер сообщил, что, по его оценкам, сформированный кабинет проработает лишь до 14 августа, пока сторонники Аббаса из движения ФАТХ не договорятся с движением ХАМАС о проведении новых выборов. Задачей правительства технократов должна была стать подготовка президентских и парламентских выборов на Западном берегу и в секторе Газа.

Хамдалла сменил на посту главы правительства Саляма Файяда, отставку которого Аббас принял 13 апреля.