НАТО пока не будет реагировать на заявление США о химоружии в Сирии

По словам генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, любое применение химоружия "абсолютно недопустимо и нарушает международное право".

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Отвечая на вопрос журналиста, намерена ли НАТО реагировать в связи с сообщениями о применении химоружия в Сирии и не собирается ли рассмотреть, в частности, возможность введения бесполетной зоны над частью территории этой страны, Расмуссен дал понять, что каких-либо мер в этом контексте альянс предпринимать не собирается, пишет РИА Новости.

"Что касается НАТО, размещение ракетно-зенитных систем "Пэтриот" обеспечит надежную защиту Турции против любых ракетных атак с использованием химического оружия или нет", - сказал Расмуссен журналистам в Брюсселе.

Он призвал власти Сирии незамедлительно допустить на территорию страны экспертов ООН для проведения надлежащего расследования "всех сообщений о применении химического оружия". Он также "приветствовал совместную американо-российскую инициативу созвать проведение международной конференции" и призвал обе стороны "принять в ней участие и, как мы надеемся, проложить путь для долгосрочного устойчивого политического решения". "Я настоятельно призываю все стороны незамедлительно остановить кровопролитие", - сказал генсек НАТО.

Правительство и вооруженная оппозиция в Сирии обвиняют друг друга в использовании запрещенного международными конвенциями оружия на фоне продолжающейся войны, которая, по данным ООН, унесла уже 93 тысячи жизней. Белый дом в пятницу заявил, что, применив химоружие, правительство Сирии перешло установленные США границы, и Америка ответит на это.