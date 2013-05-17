СМИ: Греция надеется восстановить свою экономику китайскими деньгами

Премьер-министр Греции находится с визитом в Китае, который имеет вторую по величине экономику мира, пишет Радио Свобода.

Самарас надеется, что ему удастся договорить об инвестициях, которые будут способствовать быстрому восстановлению его страны от последствий долгового кризиса.

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В четверг премьер-министр Греции встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и подписал соглашения в областях транспорта и телекоммуникаций.

Ли Кэцяна заявил, что Пекин надеется удвоить к 2015 году товарооборот с Грецией, который на сегодня составляет менее 3,5 миллиарда долларов.