В новом здании парламента Грузии обвалился потолок (фото)
09:50, 11 июня 2013Мир
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В Кутаиси в новом здании парламента Грузии обвалилась часть потолка.
Никто не пострадал
Об этом сообщает Грузия. online.
Как сообщил журналистам начальник аппарата парламента Зураб Мараквелидзе, причиной обвала потолка стало повреждение пожарной трубы, из которой хлынул сильный напор воды, разрушивший одну из стен здания.
В конце мая Служба государственного аудита Минюста Грузии опубликовала отчет, в котором говорилось, что строительство в Кутаиси нового здания парламента страны в 2009-2012 гг. было осуществлено без соответствующего разрешения и с использованием средств нецелевого финансирования
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