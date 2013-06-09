Премьер Турции призвал своих сторонников «проучить» оппозиционеров
15:18, 09 июня 2013Мир
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Эрдоган призывает своих сторонников "проучить" оппозиционеров на выборах.
Эрдоган уверен, что его поддержат / Фото: wikipedia
Глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что выборы в местные органы власти в марте 2014 года ясно покажут, что он пользуется поддержкой больше части населения.
"До этих выборов осталось всего несколько месяцев. Я хотел бы, чтобы на них вы проучили этих людей (участников акций протеста). Для этого вы должны, в соответствии с демократическими нормами, проголосовать", — сказал глава правительства, которого цитирует Росбалт.
В течение последних девяти дней в турецких городах проходят акции протеста против турецкого правительства.
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