Премьер Турции призвал своих сторонников «проучить» оппозиционеров

Глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что выборы в местные органы власти в марте 2014 года ясно покажут, что он пользуется поддержкой больше части населения.

"До этих выборов осталось всего несколько месяцев. Я хотел бы, чтобы на них вы проучили этих людей (участников акций протеста). Для этого вы должны, в соответствии с демократическими нормами, проголосовать", — сказал глава правительства, которого цитирует Росбалт.

В течение последних девяти дней в турецких городах проходят акции протеста против турецкого правительства.

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