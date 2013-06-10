Премьер Турции соберет митинги в Анкаре и Стамбуле и выступит перед ними

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Партии справедливости и развития (ПСР).

"Пятнадцатого июня, в субботу, будет организован митинг в Анкаре, а 16 июня, в воскресенье, в Стамбуле", - сообщила сотрудница пресс-службы партии.

По теме: Премьер Турции призвал своих сторонников «проучить» оппозиционеров

По её словам, лидер партии и премьер-министр страны Тайип Эрдоган периодически выступает перед народом и отвечает на вопросы людей. Однако, по её словам, не следует расценивать предстоящие митинги как направленные исключительно на обсуждение ситуации с протестными акциями, которые две недели проходят в Турции.

"Нельзя сказать точно, чему они будут посвящены, но все актуальные проблемы в стране, скорее всего, будут затронуты»,- представитель партии также подчеркнула, что принять участие в этих митингах могут не только сторонники партии, но и все желающие.

Как уже сообщал УНИАН, две недели по всей Турции продолжаются антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города. Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан. Эрдоган впервые за время демонстраций прибыл в Анкару вчера вечером и выступил в столичном аэропорту перед своими сторонниками. Он заявил, что только народ может решить, какому правительству им управлять, и это решение должно быть принято в ходе выборов через семь месяцев, а не в ходе беспорядков.