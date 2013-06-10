Журналисты подсчитали, на что может претендовать экс-жена Путина (видео)

Даже после официального объявления, что Путины расстаются, шутить на эту тему журналистам в России опасно, - отмечает ТСН.

Руководство сняло с эфира сатирическую программу, в которой журналисты поместили фото Путина на сайт знакомств. Об этом на странице в Фейсбуке пожаловался автор и ведущий Владислав Сорокин.

На тему: В России с Общественного телевидения сняли программу с шуткой о разводе Путина

Заявление о разводе в московский ЗАГС по месту прописки Путиных еще не поступало. Между тем пресс-секретарь президента России сообщил, что и новой свадьбы ждать не стоит. Другой женщины, мол, у Путина нет. А развод, это только правда, которую нужно было сообщить.

Владимиру Путину такая честность поможет завоевать женский электорат, заявили политологи.

Журналисты, в свою очередь, уже подсчитали, на что может претендовать бывшая жена. Судя по официальной декларации, ей достанется 40 метров общей квартиры в Питере, 750 квадратных метров земли в Подмосковье и половина гаража. По закону, на жилье, которое государство пожизненно дает президенту, бывшая жена претендовать не может.