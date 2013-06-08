В России из Общественного телевидения сняли программу с шуткой о разводе Путина

13:15, 08 июня 2013
Мир
4913 0

В России был снят с эфира один из выпусков передачи «Социальная сеть» на Общественном телевидении из-за шуточного сюжета на тему развода Владимира и Людмилы Путиных.

О разводе Путиных на Общественном телевидении шутить нельзя

Об этом сообщил ведущий программы Владислав Сорокин, пишет Лента.ру.

По словам Сорокина, в снятом выпуске «Социальной сети» содержался сюжет о том, какие фотографии Путин мог бы разместить на сайтах знакомств после развода с супругой. Материал отсылал к подборке фотографий Путина, сделанной сайтом Mashable.com.

По теме: В Кремле предлагают не лезть в личную жизнь Людмилы Путиной

Сорокин отметил, что на «Социальную сеть» поступали жалобы от представителей власти. После одного из выпусков, посвященных выборам мэра Москвы, руководству Общественного телевидения звонил один из вице-мэров Москвы и высказывал свое недовольство. 

Сам Сорокин и его коллега по программе Екатерина Воронина решили уйти с Общественного телевидения после снятия выпуска «Социальной сети» с эфира.

Общественное телевидение начало работу 19 мая 2013 года и создавалось в качестве альтернативы государственным каналам. Но уже вскоре после запуска его раскритиковали за шаблонность программ и неактуальность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter