В России из Общественного телевидения сняли программу с шуткой о разводе Путина

Об этом сообщил ведущий программы Владислав Сорокин, пишет Лента.ру.

По словам Сорокина, в снятом выпуске «Социальной сети» содержался сюжет о том, какие фотографии Путин мог бы разместить на сайтах знакомств после развода с супругой. Материал отсылал к подборке фотографий Путина, сделанной сайтом Mashable.com.

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Сорокин отметил, что на «Социальную сеть» поступали жалобы от представителей власти. После одного из выпусков, посвященных выборам мэра Москвы, руководству Общественного телевидения звонил один из вице-мэров Москвы и высказывал свое недовольство.

Сам Сорокин и его коллега по программе Екатерина Воронина решили уйти с Общественного телевидения после снятия выпуска «Социальной сети» с эфира.

Общественное телевидение начало работу 19 мая 2013 года и создавалось в качестве альтернативы государственным каналам. Но уже вскоре после запуска его раскритиковали за шаблонность программ и неактуальность.