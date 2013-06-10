В Венесуэле пересчитали голоса на президентских выборах

Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы закончил пересчет голосов на президентских выборах и подтвердил победу уже вступившего в должность главы государства Николаса Мадуро, сообщает чилийское издание Segunda.

Пересчет 46% голосов в дополнение к проверенным ранее начался в начале мая по инициативе венесуэльской оппозиции, так и не признавшей итогов состоявшихся в апреле выборов президента, отмечает РИА Новости.

Экс-кандидат от оппозиции Энрике Каприлес отказался от участия своих представителей в этой процедуре. По его мнению, проверять только бюллетени без протоколов голосования не имеет смысла.

По ранее опубликованным официальным данным, за Мадуро проголосовали 50,61% избирателей, за Каприлеса - 49,12%.

Пока официальные представители правительства Венесуэлы не смогли сообщить о данной информации официально, однако на условиях анонимности представитель НИС сказал венесуэльскому государственному агентству, что пересчет итогов голосования закончился, и подтвердил победу Мадуро.

Оппозиция отказывается признать итоги пересчета. "Это (пересчет) не имеет никакой законной силы... это было шоу", - сказал журналистам близкий к Каприлесу политик Херардо Блайд.

По данным агентства AVN, к минувшей пятнице проверка бюллетеней показала соответствие 99,98% голосов объявленным ранее результатам выборов.