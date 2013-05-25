Президент Венесуэлы объявил о создании "рабочего ополчения"

По словам Н.Мадуро, рабочее ополчение войдет в состав Вооруженного народного ополчения Венесуэлы, созданного Уго Чавесом. Сколько человек войдет в него, пока неизвестно. Общая численность Вооруженного народного ополчения Венесуэлы составляет 120 тыс. человек.

"Многочисленные отряды ополченцев рабочего класса, готовые защитить нашу родину, будут внушать уважение к самим рабочим. В этом мире, где империи борются за контроль территорий, слабым не место. Мы должны научиться внушать к себе уважение", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Как отмечают критики президента, Н.Мадуро опасается потерять власть - экономика Венесуэлы, несмотря на большие запасы нефти, испытывает серьезные трудности; в стране не хватает продуктов питания, а также средств элементарной гигиены.