Демонстрантов в Анкаре разгоняли газом и водометами

В демонстрации на площади Кизилай в столице Турции принимали участие около 5 тысяч человек, сообщает Росбалт со ссылкой на ВВС.

Антиправительственные протесты продолжаются также в Стамбуле и в других городах Турции.

Ранее мэр Стамбула Кадир Топбаш заявил, что торговый центр в парке Гези в центре Стамбула построен не будет.

При этом мэр подчеркнул, что власти города не намерены полностью отказываться от планов застройки в районе площади Таксим, как этого от них требуют демонстранты. "Мы точно не намерены строить здесь торговый центр, гостиницу или жилой дом", — подчеркнул Топбаш, добавив, что в районе площади Таксим "появится, возможно, музей или выставочный центр".

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Окончательный проект реконструкции района будет выработан в ходе диалога всех заинтересованных сторон, сообщил мэр. Он не исключил, что число деревьев, запланированных к вырубке в парке Гези, может быть сокращено с нынешних 600.

Как известно, в конце мая вырубка парка рядом с площадью Таксим под строительство торгового центра послужила причиной начала массовых акций протеста в Стамбуле, который затем приобрели политическую окраску и охватили целый ряд крупных городов Турции. Массовые акции протеста, участники которых требовали отставки Эрдогана, прошли и в других городах Турции, включая столицу Анкару. В ходе акций протеста три человека погибли, пострадали более 2,8 тысяч.