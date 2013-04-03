Королеве Британии повысили зарплату

Королеве Великобритании повысили ежегодную зарплату на £5 млн, сообщает Газета.ру со ссылкой на АР.

На 2013—2014 финансовый год выплаты Елизавете II составят £36 млн по сравнению с £31 млн в прошлом году. Эти деньги идут на оплату личных счетов, услуг лакеев, поваров и другого персонала — на это уходит около £10 млн в год. Также часть денег идет на обслуживание Букингемского дворца.

Отмечается, что помимо официальной зарплаты королева обладает гигантским личным состоянием и получает дивиденды.