Королеве Британии повысили зарплату
11:00, 03 апреля 2013Курьёзы
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Елизавете II повысили годовую зарплату на $7,6 млн.
Елизавета II будет получать на 5 миллионов больше / Фото с сайта royal.gov.uk
Королеве Великобритании повысили ежегодную зарплату на £5 млн, сообщает Газета.ру со ссылкой на АР.
На 2013—2014 финансовый год выплаты Елизавете II составят £36 млн по сравнению с £31 млн в прошлом году. Эти деньги идут на оплату личных счетов, услуг лакеев, поваров и другого персонала — на это уходит около £10 млн в год. Также часть денег идет на обслуживание Букингемского дворца.
Отмечается, что помимо официальной зарплаты королева обладает гигантским личным состоянием и получает дивиденды.
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