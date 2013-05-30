Москва призвала США и ЕС «приструнить» сирийскую оппозицию

Это заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Надеюсь, что найдутся здравые силы среди американцев и европейцев, которые смогут приструнить тех, кто потакает таким абсолютно неприемлемым и агрессивным подходам Национальной коалиции, и пытается представить эту коалицию как единственную структуру, с которой должно разговаривать правительство Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

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По словам Лаврова, "коалиция не имеет никакой конструктивной платформы".

"Они там делят посты, решают, кто будет возглавлять эту структуру. Единственное, что их объединяет, это требование немедленного ухода Башара Асада. Но нереалистичность такого подхода понятна всем, включая наших западных партнеров", - сказал глава МИД РФ.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по озвученным ООН данным, погибли более 80 тысяч человек.